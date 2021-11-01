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Политолог Станкевич заявил о подготовке в Украине «демонстративной военной операции»

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Efrem Lukatsky/AP

Политолог Сергей Станкевич заявил в интервью изданию «Украина.ру», что команда украинского президента Владимира Зеленского, вероятно, занимается подготовкой «демонстративной военной операции».

«Стратеги Зеленского, похоже, готовят «ограниченный» военный конфликт, демонстративную военную операцию, с помощью которой они рассчитывают открыть для себя большие возможности — внешние и внутренние. Их сценарий обманчиво прост: «освободить» какую-то территорию от сил ДНР и ЛНР, продержаться там некоторое время», — сказал Станкевич.

По его словам, это может быть расценено мировым сообществом, как героический поступок. Затем украинские военные отступят, предположил он.

Он добавил, что такие маневры позволят Зеленскому ввести в стране военное положение и использовать на грядущих выборах лозунги о «священной войне».

Ранее Зеленский поделился, что старшая дочь против того, чтобы он баллотировался на второй президентский срок.

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