Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Джен Псаки заразилась коронавирусом 01:24
Limp Bizkit выпустили новый альбом после 10-летнего перерыва 01:14
В России предложено ужесточить наказание за неоплату электроэнергии 01:10
Романцев поддержал желание Быстрова возглавить «Спартак» 00:54
Байден: отказ России наращивать добычу нефти был бы неправильным 00:47
400-й гол Ибрагимовича в национальных чемпионатах помог «Милану» победить... 00:43
«Ъ»: Цены на российском рынке нового жилья стабилизировались 00:30
Женщина родила ребенка с редчайшим «синдромом Бенджамина Баттона» 00:29
Медведев оценил законы, регулирующие ковидные ограничения 00:28
Аршавин назвал вызовом для Семака реакцию Дзюбы на рекордный гол 00:24

Рейтинг недоверия Байдену побил прежний рекорд

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность и достиг 42% — недавнее исследование демонстрировало чуть более 44% поддержки американских граждан. Опрос проводился NBC News.

Сообщается, что 54% респондентов заявили, что не одобряют работу Байдена на посту президента.

За девять месяцев президентства Байдена значительно снизился его рейтинг одобрения в отношении того, как президент решает отдельные вопросы. В исследовании отмечается, что в октябре 51% респондентов заявили, что они одобряют меры президента по борьбе с пандемией коронавируса, по сравнению с 69% процентами в апреле. В прошедшем месяце всего 40% одобрили решение Байденом экономических вопросов, по сравнению с 52% в апреле этого года.

«Обещания президентства Байдена — знания, компетентность и стабильность в трудные времена — были поставлены под сомнение», — заявил социолог Джефф Хорвитт из компании Hart Research Associates, проводивший опрос.

В конце октября стало известно, что рейтинг Байдена за первые девять месяцев на посту главы государства упал настолько, что оказался ниже уровня поддержки любого другого американского лидера со времен Второй мировой войны. Популярность Байдена начала падать в июле, когда в стране увеличилась заболеваемость коронавирусом, а непоследовательный вывод войск США из Афганистана в конце августа только ухудшил ситуацию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть