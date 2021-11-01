Рейтинг недоверия Байдену побил прежний рекорд

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность и достиг 42% — недавнее исследование демонстрировало чуть более 44% поддержки американских граждан. Опрос проводился NBC News.

Сообщается, что 54% респондентов заявили, что не одобряют работу Байдена на посту президента.

За девять месяцев президентства Байдена значительно снизился его рейтинг одобрения в отношении того, как президент решает отдельные вопросы. В исследовании отмечается, что в октябре 51% респондентов заявили, что они одобряют меры президента по борьбе с пандемией коронавируса, по сравнению с 69% процентами в апреле. В прошедшем месяце всего 40% одобрили решение Байденом экономических вопросов, по сравнению с 52% в апреле этого года.

«Обещания президентства Байдена — знания, компетентность и стабильность в трудные времена — были поставлены под сомнение», — заявил социолог Джефф Хорвитт из компании Hart Research Associates, проводивший опрос.

В конце октября стало известно, что рейтинг Байдена за первые девять месяцев на посту главы государства упал настолько, что оказался ниже уровня поддержки любого другого американского лидера со времен Второй мировой войны. Популярность Байдена начала падать в июле, когда в стране увеличилась заболеваемость коронавирусом, а непоследовательный вывод войск США из Афганистана в конце августа только ухудшил ситуацию.