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Макрон подвинул Джонсона на групповом фото лидеров G20

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поделили место на групповом снимке лидеров стран G20. Видео с этим опубликовало издание The Sun.

На кадрах видно, как лидеры стояли вдоль фонтана и ожидали других участников саммита для совместного фото. Президент Франции шел вместе с и.о. канцлера Германии, которую решили впустить в середину шеренги. Джонсон стоял рядом с «хозяином» саммита премьер-министром Италии Марио Драги, когда его подвинул подошедший позже Макрон. Премьер-министр Великобритании не смог скрыть неловкую улыбку и удивление.

Ранее Джонсон встретился с Макроном на полях саммита G20 в Риме, они обсудили ситуацию с рыболовством.

По словам премьера, он сделает все необходимое для защиты интересов Великобритании в споре с Францией за квоты на вылов рыбы в британских территориальных водах. Он также сказал, что есть куда «больше рыба для жарки», чем обсуждение вопроса рыболовства.

До этого директор портов Кале и Булонь Жан-Марк Пюиссо уточнял, что уже получил инструкции запретить британским рыбакам разгрузку в Булони, в то время как пограничные власти в Кале ужесточат контроль за грузовиками с грузом. Он уверен, что Британии может грозить «катастрофа», если Макрон заблокирует траулеры Великобритании от французских портов.

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