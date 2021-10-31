Лавров ответил на вопрос об отсутствии привитого от COVID-19 Путина на G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит никакой связи между участием российского президента Владимира Путина в дистанционном формате на саммите «Большой двадцатки» в Риме и заявлениях о вакцинации, которые Путин сделал в ходе выступления на мероприятии, передает kp.ru.

«Что касается вакцин и физического присутствия (президента. — прим. ред.), я не вижу никакой связи. Многие лидеры сегодня в своих выступлениях поддержали то, что президент Путин сказал в отношении вакцин», — ответил Лавров на вопрос о том, почему российский лидер, будучи привитым от коронавируса, не участвует в саммите очно.

Саммит проходит в Риме 30-31 октября, мероприятие принимает Италия.

В ходе своего выступления Владимир Путин, в частности, призвал Всемирную организацию здравоохранения ускорить процесс признания вакцин от коронавируса, а также «проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов».

Он подчеркнул, что доступ к вакцинам и иным жизненно-важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны и чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить «глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую, туристическую активность».