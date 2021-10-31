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Лавров позитивно оценил итоги саммита G20 в Риме

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия позитивно оценивает результаты саммита G20, который проходит в Риме. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс».

«Я считаю, что это очень позитивный результат. Основные тенденции, которые, я считаю, мы должны всячески поддерживать, заключается в стремлении к коллективной работе, всегда за это выступаем», — сказал он.

Министр добавил, что главный вывод из работы саммита Группы двадцати заключается в согласовании декларации, в которой говорится, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными.

Отвечая на вопрос о том, почему РФ не поддержала инициативу Запада по сокращению парниковых выбросов к 2050 году, Лавров заявил, что «если это амбиции Евросоюза, то надо учитывать, что и у других стран есть амбиции».

«Мы все подсчитали, мы не хотим ориентироваться на пустые амбиции и обещания. <...> Мы планируем достичь нулевых выбросов углерода не позже чем к 2060 году. Это наша цель, которая подсчитана и к которой мы будем стремиться», — заключил он.

Саммит Группы двадцати проходит в Риме 30 — 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, задействовала в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.

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