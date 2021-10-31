Путин заявил, что средняя температура в России растет быстрее, чем в других странах

Президент России Владимир Путин заявил, что потепление климата в стране идет быстрее, чем в среднем в мире. Об этом он сообщил на саммите G20 в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

По его словам, за 10 лет средняя температура в России выросла на полградуса.

Ранее член межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC), руководитель лаборатории Института океанологии РАН Сергей Гулев рассказал «Газете.Ru», какие последствия грозят России на фоне глобального потепления.

До этого IPCC опубликовала первый том Шестого оценочного доклада, который описывает, как за последние годы меняется климат планеты.

По мнению Гулева, в России температура растет в среднем в два раза быстрее, чем по глобусу, а в Арктике еще быстрее. В Северном Ледовитом океане оттаивает и продолжит таять лед, площадь которого за последние 30 лет уменьшилась на 30%.

По его словам, опосредованно потепление климата грозит и учащением лесных пожаров. Когда повышается температура и растет число засух, предрасположенность ландшафта к пожарам, будь он культурный или нет, увеличивается. И если наступает засушливое тяжелое лето, то малейшая искра приводит к пожарам, добавил Гулев.