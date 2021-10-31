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Пушков заявил, о полном провале руководства НАТО

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о полном провале руководства НАТО из-за утраченных контактов с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков таким образом прокомментировал слова бывшего верховного главнокомандующего силами альянса в Европе Джеймса Ставридиса, который призвал США «остерегаться медведя».

«Экс-главком НАТО, адвокат ракетно-бомбовой войны альянса против Ливии генерал Ставридис счел едкой фразу (руководителя МИД РФ Сергея) Лаврова, который посоветовал НАТО обращаться к послу России в Брюсселе, если «возникнут какие-либо экстренные дела». Едкая — не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это - полный провал руководства НАТО», — подчеркнул Пушков.

Ранее адмирал ВМС США в отставке и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что Североатлантический альянс еще может восстановить отношения с российской стороной.

«Стратегия «остерегаться медведя» — та причина, по которой НАТО была сформирована после Второй мировой войны», — подчеркнул он.

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