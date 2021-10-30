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Мать Саакашвили назвала дела против него сфабриковаными

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Irakli Gedenidze/Reuters

Мама бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила в эфире телеканала «Украина 24», что уголовные дела против ее сына сфабриковали политические противники. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я даже не знаю, сколько их (уголовных дел в отношении Саакашвили — прим. ред.). Но все они состряпанные от начала до конца. Это было сделано специально, чтобы он не мог находиться здесь, в Грузии», — сказала Аласания.

Она отметила, что если с политиком что-то случится, это навредит его оппонентам. Для нее прежде всего важно, чтобы Саакашвили остался жив и здоров.

В настоящее время экс-президент находится в СИЗО города Рустави, где держит. Он оказался там 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщают об ухудшении его здоровья.

Ранее Ираклий Кобахидз, председатель партии «Грузинская мечта», занимающей большинство мест в парламенте страны и соперничающей с основанным Саакашвили «Единым национальным движением», назвал голодовку, объявленную арестованным политиком имитацией.

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