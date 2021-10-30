Глава МИД КНР назвал роли РФ и Китая основными на мировой арене

Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И высказался о роли КНР и России в мире. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, такое высказывание китайский министр сделал на полях G20. Он подчеркнул, что Пекин и Москва являются «всеобъемлющими стратегическими партнерами», которых объединяет совместная работа. Она осуществляется под руководством президентов Си Цзиньпина и Владимира Путина и отвечает интересам обоих государств.

«Мы играем свою роль как две основные страны мира», — сказал Ван И.

Он добавил, что его связывают дружеские отношения с российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым они много сделали ради достижения «единогласия».

Ранее советник посольства РФ в Китае Виталий Фадеев заявил, что российско-китайские отношения превосходят традиционные военно-политические союзы по эффективности и по устойчивости. Дипломат подчеркнул важность Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в развитии российско-китайских отношений, который был подписан 20 лет назад.