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Экс-главкома НАТО Ставридиса задела «едкая» фраза Лаврова

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Reuters

Адмирал ВМС США в отставке и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что Североатлантический альянс еще может восстановить отношения с российской стороной. Об этом он написал в статье для Bloomberg.

Ставридис обратил внимание на высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что с ноября деятельность постпредства России и прочих органов, взаимодействующих с НАТО, будет приостановлена, что станет ответом на действия блока. В случае же возникновения экстренных ситуаций глава внешнеполитического ведомства посоветовал НАТО обращаться к послу России в Бельгии. Ставридис посчитал это высказывание «едким».

«Стратегия «остерегаться медведя» — та причина, по которой НАТО была сформирована после Второй мировой войны», - подчеркнул он.

Ставридис заметил, что такой подход должен оставаться приоритетным и в дальнейшем. При этом военно-политическому блоку следует внести изменения в свою стратегию поведения в соответствии с изменениями в мире, среди которых возросшая роль КНР, ситуация в Арктике и в сфере кибербезопасности. Однако, по его мнению, российская сторона продолжает играть заметную роль на мировой арене, поэтому «НАТО не может позволить себе роскошь полностью игнорировать» ее действия. Он заключил, что возобновление двустороннего сотрудничества возможно, если Россия будет находиться в центре стратегического внимания Запада.

Ранее Лавров заявил, что РФ прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве. Министр также подчеркнул, что дальше Россия не станет делать вид, что в краткосрочной перспективе могут быть перспективы в отношениях с НАТО.

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