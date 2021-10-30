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Переводчица Байдена прославилась в сети

Поведение переводчицы Элизабетты Савиньи Ульман, которая сопровождала президента США Джо Байдена во время визита в Ватикан, стало темой активного обсуждения в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, именно Ульман участвовала в продолжительной встреча Байдена с понтификом. Пользователи сети обратили внимание на эмоциональность и вовлеченность женщины, ее необычайно широкую улыбку.

При этом отмечается, что Ульман также участвовала во встрече президента Италии Серджо Маттареллы и предшественника Байдена Дональда Трампа в 2019 году. Тогда ее поведение не было таким открытым: она столько не улыбалась, а выражение ее лица было сосредоточенным, а иногда и недоумевающим.

Ранее некоторые пользователи Twitter отметили странную позу Байдена во время встречи с избирателями. Пока ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США, Байден согнул руки в локтях, сжал кулаки и простоял в таком положении около пятнадцати секунд. Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям, вызвав бурную и неоднозначную реакцию пользователей.

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