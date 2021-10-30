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Меркель рассказала, чем займется на пенсии

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Global Look Press

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что будет делать после окончания политической карьеры.

«Я вижу, что есть ряд вещей, которых мне как канцлеру не хватало. Может быть, немного путешествий, чтение или просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного. Этого я жду», — поделилась она.

Ранее немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий. Впоследствии она рассказала Frankfurter Allgemeine Zeitung, что в этот момент испытала чувства облегчения и благодарности.

До этого политик заявила, что собирается «вернуться в Италию» после отставки с поста главы правительства Германии.

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