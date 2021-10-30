Джонсон и Макрон обсудили, «у кого больше рыба»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в Риме, они обсудили ситуацию с рыболовством. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам премьера, он сделает все необходимое для защиты интересов Великобритании в споре с Францией за квоты на вылов рыбы в британских территориальных водах. Он также сказал, что есть куда «больше рыба для жарки», чем обсуждение вопроса рыболовства.

До этого директор портов Кале и Булонь Жан-Марк Пюиссо уточнял, что уже получил инструкции запретить британским рыбакам разгрузку в Булони, в то время как пограничные власти в Кале ужесточат контроль за грузовиками с грузом. Он уверен, что Британии может грозить «катастрофа», если Макрон заблокирует траулеры Великобритании от французских портов.

В субботу, 30 октября, Джонсон заверил президента Франции Эммануэля Макрона, что Великобритания будет защищена при рыбном споре с Францией.

При этом Джонсон дал понять, что глобальное потепление остается более серьезной проблемой, стоящей на повестке дня. В серии трансляционных интервью премьер-министр обратил внимание, что мир может вступить в новые «темные века», если он не сможет справиться с глобальным потеплением.

Премьер также отметил, что Франция остается «лучшим, старейшим, ближайшим союзником, другом и партнером Великобритании».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден более чем на час опоздал на встречу с Макроном.