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Путин назвал направления, по которым позиции России и стран G20 совпадают

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция РФ во многом совпадает с мнением стран G20 по вопросам борьбы с пандемией и глобального здравоохранения, а также мировой экономики, сообщает РИА «Новости».

«Позволю себе высказаться по темам, которые были вынесены Италией для обсуждения сегодня: мировая экономика, глобальное здравоохранение. И должен сразу сказать, что это во многом соответствует тому, чем мы все занимаемся, и позиции России, как я понял, из предыдущих выступлений, во многом совпадает с тем, что было здесь сказано коллегами», — сказал российский лидер, выступая на саммите G20.

В 2020 году году на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, власти государств G20 и других стран приняли решение о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что во многом позволило запустить восстановление глобальной экономики, отметил лидер России. Однако, по словам Путина, подобные крайние меры, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг Центральными банками, должны носить ограниченный характер.

Глава государства принял участие в саммите «Большой двадцатки», открывшемся в Риме 30 октября, по видеосвязи. Ранее в Кремле подтвердили, что Путин поучаствует в мероприятии в удаленном формате.

Саммит G20 начался в столице Италии 30 и продолжится до 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — Соединенных Штатов, Турцию, Китай и Россию.

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