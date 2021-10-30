Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-депутат Рады призвал Россию и Белоруссию начать экономическую блокаду Украины 15:45
Солдатова: надеюсь, результаты Олимпиады останутся в прошлом, и будет радость... 15:44
Убегая от преследователей, грабитель попал под машину 15:36
Винер-Усманова назвала несущественными разговоры соперников сборной России 15:35
Правительство одобрило законопроект по получению маткапитала отцами 15:32
В Минздраве отметили снижение прироста заболеваемости COVID-19 в регионах... 15:31
Максименко остался в запасе «Спартака» на матч 13-го тура РПЛ... 15:23
Джонсон рассказал о состоянии здоровья Елизаветы II 15:22
В сети появился трейлер расширенной версии «Майора Грома» 15:18
В Петербурге из-за несоблюдения ограничительных мер опечатали шесть баров 15:17

Меркель рассказала, что почувствовала в момент отставки

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель поделилась своими чувствами в момент отставки. По ее словам, она испытала облегчение и благодарность, когда получила уведомление из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Прежде всего большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность. Может, позже я почувствую и легкую грусть», — отметила она.

26 октября стало известно, что Ангела Меркель больше не канцлер ФРГ, а лишь исполняющая его обязанности. Президент Германии принял ее отставку, назвав ее правление «одним из величайших в истории современной Германии».

26 октября Бундестаг открыл первое свое заседание 18-го созыва после сентябрьских парламентских выборов.

Ранее Меркель заявила, что собирается «вернуться в Италию» после отставки с поста главы правительства Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть