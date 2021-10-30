Меркель рассказала, что почувствовала в момент отставки

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель поделилась своими чувствами в момент отставки. По ее словам, она испытала облегчение и благодарность, когда получила уведомление из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Прежде всего большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность. Может, позже я почувствую и легкую грусть», — отметила она.

26 октября стало известно, что Ангела Меркель больше не канцлер ФРГ, а лишь исполняющая его обязанности. Президент Германии принял ее отставку, назвав ее правление «одним из величайших в истории современной Германии».

26 октября Бундестаг открыл первое свое заседание 18-го созыва после сентябрьских парламентских выборов.

Ранее Меркель заявила, что собирается «вернуться в Италию» после отставки с поста главы правительства Германии.