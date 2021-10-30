Байден приехал на форум G20 последним

Президент США Джо Байден опоздал на форум G20 на полчаса. Кадры его приезда на мероприятие опубликовал Telegram-канал «Пул-3».

Отмечается, что американский лидер приехал на форум последним, заставив всех остальных членов «Большой двадцатки» ждать его.

Американская сторона в ходе форума в Риме намерена обсудить вопросы баланса спроса и предложения на мировых энергетических рынках. Как пояснил представитель делегации США, спрос на глобальных энергетических рынках практически вернулся к допандемийным уровням, в то время как глобальное предложение — нет. При этом Вашингтон не собирается углубляться в вопросы, связанные с ОПЕК, поскольку не является членом этой группы, и не ждет каких-либо «количественных» результатов по итогам саммита.

По словам, советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты и европейские страны будут лидировать на обсуждениях в рамках саммита, так как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не будут лично присутствовать на переговорах.

Саммит Группы двадцати проходит в Риме 30 – 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.