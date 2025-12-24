На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве пенсионерка повисла на высоте 15-го этажа, выпав из окна во время уборки

«МК»: пенсионерка повисла на карнизе 15-го этажа во время мытья окон в Москве
true
true
true
close
Shutterstock/Haggardous50000

Пенсионерка мыла окна и чуть не упала с высоты 15-го этажа на севере Москвы. Об этом стало известно mk.ru.

Утром 23 декабря пожилая жительница многоквартирного дома на Башиловской улице занималась уборкой и поскользнулась на мокром подоконнике, вылетев из окна квартиры на 15-м этаже. В последний момент она схватилась за водоотлив и повисла над пропастью.

В тот момент женщина была дома одна и стала звать на помощь, в итоге ей удалось привлечь внимание сотрудницы ближайшего магазина, которая немедленно вызвала скорую и МЧС.

Спасатели примчались оперативно, взломали дверь с усиленным замком и втащили перепуганную пенсионерку обратно в квартиру. После осмотра врачей пострадавшая пришла в себя и навсегда отреклась от рискованной уборки.

Ранее школьница упала с высоты 30 метров, фотографируя закат.

