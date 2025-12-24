Путин поручил уравнять с российскими спортивные звания в Донбассе и Новороссии

Президент России Владимир Путин поручил к весне 2026 года приравнять к российским украинские звания «заслуженный мастер физкультуры и спорта» в новых регионах РФ. Его указ опубликован на сайте Кремля.

Из указа следует, что обладатели званий «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины», «Заслуженный работник физической культуры и спорта ДНР» и «Заслуженный работник физической культуры ЛНР» должны быть приравнены к званию «Заслуженный работник физической культуры РФ».

Указ должен быть выполнен к 20 февраля 2026 года.

До этого оператор кол-центра Народного фронта Александр Фадеичев сообщил, что Жители Донецкой народной республики в своих обращениях на прямую линию президента России Владимира Путина, выражают ему благодарность за оказываемую помощь.

В начале месяца Путин в интервью India Today заявил, что РФ в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

Ранее Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, работающим на Донбассе.