На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил уравнять с российскими спортивные звания в новый регионах

Путин поручил уравнять с российскими спортивные звания в Донбассе и Новороссии
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил к весне 2026 года приравнять к российским украинские звания «заслуженный мастер физкультуры и спорта» в новых регионах РФ. Его указ опубликован на сайте Кремля.

Из указа следует, что обладатели званий «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины», «Заслуженный работник физической культуры и спорта ДНР» и «Заслуженный работник физической культуры ЛНР» должны быть приравнены к званию «Заслуженный работник физической культуры РФ».

Указ должен быть выполнен к 20 февраля 2026 года.

До этого оператор кол-центра Народного фронта Александр Фадеичев сообщил, что Жители Донецкой народной республики в своих обращениях на прямую линию президента России Владимира Путина, выражают ему благодарность за оказываемую помощь.

В начале месяца Путин в интервью India Today заявил, что РФ в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

Ранее Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, работающим на Донбассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами