Польша может противостоять «гибридной агрессии» России при помощи влияния на демографическую ситуацию страны, которая якобы является ее «слабым местом». Такое мнение опубликовал колумнист Мариан Пилка в издании wPolityce.

По словам Пилки, Евросоюзу можно отменить визы для россиян, чтобы «молодые и образованные представители российского общества получили возможность уехать из своей страны».

«Если Запад впустит российских иммигрантов, это может возыметь те же эффекты, что приезд на работу в Польшу и другие страны ЕС украинцев, который имел решающее воздействие на смену этим народом цивилизационных ориентиров. Иммиграция не только усугубит кризисную ситуацию в демографической сфере, но и осложнит процесс пополнения рядов армии. Последний фактор не имеет решающего значения в контексте российских военных возможностей, но свою роль он все равно играет», — отметил Пилка.

Ранее издание Onet указало на то, что у Польши нет шансов победить Россию, так как у Москвы очень сильная армия. Отмечалось, что Российская Федерация сильно увеличила расходы на вооружение, регулярные учения и реформы, что также усиливает военный потенциал страны.