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Зеленский высказался о замеченном в Донбассе украинском беспилотнике

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Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с ударным беспилотным летательным аппаратом (БПЛ) Bayraktar, замеченным в небе над Донбассом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, применение беспилотника не свидетельствует о наступлении украинских войск на вооруженные силы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина. Что касается БПЛ и другого оружия, я считаю, что в Украине оно именно для защиты, и когда украинская армия чувствует, что надо защищать свою землю, она так и делает», — сказал Зеленский на брифинге с журналистами в Одессе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ничего не нарушил, когда применил в Донбассе ударный беспилотник. Применение Bayraktar Кулеба также объяснил интересами самообороны.

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