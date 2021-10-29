Американский избирком уличили в подделке голосов пациентов дома престарелых

В ходе полицейского расследования был зарегистрирован необычайный всплеск числа проголосовавших обитателей дома престарелых, большинство из которых находятся в глубокой деменции. Об этом сообщает издание The Federalist.

«Закон о выборах был фактически не просто нарушен, но и нарушен членами Избирательной комиссии штата Висконсин», — сказал шериф Кристофер Шмалинг, проводивший расследование в одном из домов престарелых в Риджвуде.

Поводом для расследования стало заявление местной жительницы, которая обнаружила, что ее мать, которая умерла в состоянии слабоумия, числилась в списках проголосовавших. Женщина утверждала, что мать в период выборов не могла вспомнить, что ела в течение дня и часто не узнавала свою дочь, поэтому подвергла сомнению способность своей матери заполнить избирательный бюллетень.

В ходе расследования выяснилось, что в голосовании поучаствовали 42 обитателя этого дома престарелых, тогда как в предыдущих выборах количество проголосовавших не превышало 10. Кроме того, еще 38 человек получили в 2020 году открепительные удостоверения, хотя ранее этим правом пользовались максимум трое из всех постояльцев.

Луэлл связался с семьями обитателей дома престарелых, и семеро из них ответили, что старики находились в глубокой деменции и не голосовали с 2012 года. Шериф сделал вывод, что голосовать пациентам помогали сотрудники дома престарелых при участии избирательной комиссии штата.

Выборы 46-го президента США прошли 3 ноября. Дональд Трамп, проигравший выборы Джо Байдену, обвинил итоги выборов в трех штатах сфальсифицированными. В числе них был и Висконсин.