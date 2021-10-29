Путин назначил нового посла России на Мальте

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла России на Мальте Владимира Малыгина и назначил на его место Андрея Лопухова. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации 29 октября.

«Назначить Лопухова Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мальта», — говорится в документе.

Известно, что Андрей Лопухов работает в системе Министерства иностранных дел на протяжении уже более 40 лет, с 1980 года. Он выпускник МГИМО МИД СССР, в 2014 году ему присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

13 октября президент Владимир Путин подписал указ о назначении чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы Федерального собрания VII созыва Наталью Поклонскую.