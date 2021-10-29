Володин рассказал, какие законы вступят в силу в России в ноябре

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в ноябре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, с ноября производители алкоголя без добавления этилового спирта должны будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Реестр мощностей будет вести Росалкогольрегулирование. Исключения коснутся производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. По словам Володина, закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на российском рынке.

Также спикер рассказал, что российским компаниям и индивидуальным предпринимателям предписано предоставить данные о корпоративных номерах до 30 ноября, в противном случае карты будут заблокированы. При этом сотрудники должны эту информацию подтвердить. Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством.

Кроме того, с ноября усилится контроль за оборотом драгоценных металлов: у компаний в этой сфере появится возможность добровольно вносить в специальную систему данные о количестве полученных и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил принять закон, который освобождает пенсионеров с автомобилем с мощностью двигателя до 150 л.с от уплаты налогов.