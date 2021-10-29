Главная судья Вашингтона назвала «шизофренией» работу Минюста по делу о штурме Капитолия

Глава федерального суда Вашингтона Берил Хауэлл назвала «шизофренией» работу Министерства юстиции по делу о штурме Капитолия, сообщает The Washington Post.

Хауэлл утверждает, что заявленные Минюстом акты «беспрецедентной атаке на демократию» не согласуются с малозначительными обвинениями против участников штурма Капитолия. В качестве примера, Хауэлл указала на дело разработчика видеоигр из Теннесси Джека Гриффита — его обвинили в «расхаживании» по Капитолию.

«Это выглядит как противоречие, как что-то невразумительное и почти на грани с шизофренией», — заявила Хауэлл.

Она отказалась приговаривать Джека Гриффита к трем месяцам лишения свободы по требованию прокурора.

Ранее президента Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что участники протестов 6 января в Вашингтоне — расисты.