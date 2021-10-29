Пушков ответил властям Польши на просьбу снизить цену на газ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале письмо польского газового концерна PGNiG «Газпрому». В нем представители Польши просили снизить для нее цену на российский газ по Ямальскому контракту.

Сенатор заявил, что для него данная просьба выглядит очень странно. Он напомнил, что Варшава позиционирует себя как тотальный противник Москвы по газовым вопросам. Пушков спрашивает, почему Польша решила, что нынешняя тяжелая ситуация в ЕС является основой для пересмотра условий по закупке топлива у России. «Именно Польша сделала все возможное, чтобы сорвать строительство «Северного потока — 2″», — сказано в сообщении сенатора. По его мнению, она не намерена закупать газ у России после 2022 года, а также ведет борьбу против России на всех международных площадках. Пушков также обвинил Варшаву в том, что она тянет Украину в НАТО.

Даже если российские власти пойдут Варшаве навстречу, никакой благодарности и уважения с ее стороны ожидать не стоит, резюмировал сенатор.

Ранее Пушков у себя в Twitter оценил реакцию Польши на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать €1 млн штрафа каждые сутки, пока та не упразднит дисциплинарную палату Верховного суда. Он назвал «несколько наигранным» негодование польской стороны насчет решения Европейского суда.