Генпрокуратура ЛНР возбудила дело из-за похищения Украиной офицера СЦКК

Официальный представитель генпрокуратуры Луганской народной республики (ЛНР) Инна Семенова заявила, что ведомство возбудило уголовное дело из-за похищения Украиной офицера Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Андрея Косяка. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

Ранее Северодонецкий городской суд арестовал офицера самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

До этого сообщалось, что украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК. Об этом в Тelegram написал представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, представитель СЦКК попал в плен в районе пропускного пункта «Первомайск – Золотое». Прежде Народная милиция республики сообщала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Золотое-5.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя произошедшее, заявил, что продолжать полноценный диалог в минском формате бессмысленно, пока Киев не вернет офицера представительства республики в СЦКК.