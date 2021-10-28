В Кремле прокомментировали просьбу благотворительных фондов изменить закон об иноагентах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с обращением благотворительных организаций к Владимиру Путину будет проведена необходимая работа.

Он отметил, что пока президент это обращение не видел, но его включат во все доклады главе государства.

Песков напомнил, что ранее, в ходе заседания Валдайского дискуссионного клуба, президент России Владимир Путин сказал, что закон будет еще проработан. В частности, он пообещал пересмотреть «размытые критерии» закона. Кроме того, тогда Путин уточнил, что закон «не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-либо вопросу» или «проводить» внутриполитическую деятельность, а связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа, которые должны быть «окрашены».

Песков уточнил, что Путин «говорил о необходимости поработать и разобраться с правоприменительной практикой этого закона». По словам Пескова, существуют определенные соображения по практике правоприменения этого закона, нужно «спокойно в контакте с нашим парламентом, экспертами, соответствующими ведомствами наладить диалог и изложить» имеющиеся риски.

Ранее сообщалось, что руководители благотворительных фондов направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой изменить действие закона об иноагентах, в котором предложили включить благотворительные организации в список лиц, на которых не распространяется закон об иностранных агентах. Кроме того, они просили представить право НКО, уже включенным в список иноагентов, выйти из реестра в случае изменения закона.