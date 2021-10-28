Си Цзиньпин хочет дружить с папуасами

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к углублению двусторонних отношений в телефонном разговоре с главой Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Си подчеркнул в беседе с премьер-министром Джеймсом Марапе, что китайская сторона готова работать с Папуа-Новой Гвинеей для построения сообщества с общим будущим для Китая и островных государств Тихого океана.

Си Цзиньпин отметил, что Китай хотел бы объединить усилия с папуасами, чтобы сохранить общее направление двустороннего дружественного сотрудничества.

По словам Си, отношения между Китаем и этой страной стали образцом для подражания мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая ранее заявил, что у Китая есть большой опыт борьбы с сепаратизмом, указывая на существование независимого Тайваня.