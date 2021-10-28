Байден замер в странной позе в эфире CNN

Президент США Джо Байден принял странную позу в эфире телеканала CNN после вопроса журналиста о росте цен на топливо. Видео опубликовано на YouTube-канале Sky News Australia.

Уточняется, что в ответ на вопрос Байден сжал кисти рук в кулаки и приподнял локти до уровня груди, сохраняя такое положение около 20 секунд.

Некоторые пользователи предположили, что за спиной Байдена «воображаемый реактивный ранец», передает издание Opindia.

Ранее Байден в своей речи на выступлении на Генассамблее ООН перепутал США и ООН. Такую ошибку он допустил, когда говорил о мировом лидерстве Вашингтона в отношении соблюдения принципов демократии.

После своей речи он подвергся критике со стороны Республиканской партии. Ее член Антонио Питокко написал в Twitter, что президента США невозможно воспринимать всерьез на мировой арене, он выглядит потерянным.

У Байдена нередко возникают подобные оплошности во время выступлений. Например, неделю назад он в ходе своей речи забыл имя премьер-министра Австралии.