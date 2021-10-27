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Конгрессмен США назвал трансгендера мужчиной и получил бан в Twitter

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Depositphotos

Представитель от штата Индиана в Палате представителей США Джим Бэнкс получил бан в Twitter, из-за того что назвал помощника министра здравоохранения США Рейчел Левин мужчиной, пишет CBS News.

На прошлой неделе Левин присудили высшее генеральское звание. Сенат утвердил ее адмиралом Офицерского корпуса службы общественного здравоохранения Соединенных Штатов. Американские СМИ назвали это первым случаем получения такого звания женщиной.

Но республиканец Бэнкс заявил, что не согласен с таким взглядом на эту ситуацию.

«Титул первой женщины — четырехвездочного генерала забрал мужчина», — написал он в своем аккаунте в Twitter, после чего его профиль заблокировали.

В социальной сети, согласно ее правилам, неприемлемым считается нарочно называть трансгендерных персон «старым» именем (до юридической смены пола Левин звали не Рейчел, а Ричардом). Кроме того, запрещено использовать в их адрес не те местоимения, о которых они просят.

«Трансгендерный переход» Левин совершила в возрасте 54 лет.

Ранее сообщалось, что в США за неправильное использование местоимений для трансгендеров будут наказывать студентов.

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