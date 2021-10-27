Дмитрия Гордона не пустили в Грузию

Украинскому журналисту Дмитрий Гордону отказали в пребывании в Грузии, сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, после прибытия в Тбилиси он находился на паспортном контроле в ожидании штампа в паспорте, однако в пересечении границы ему отказали.

«Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали», — пишет он.

Гордон выразил мнение, что его могли не пустить в страну в связи с его планами посетить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме города Рустави, где политик содержится с начала октября. Саакашвили проник на территорию Грузии незаконно. Он прибыл в страну, где против него возбужден ряд уголовных дел, из Украины.

Украинский журналист назвал запрет на его въезд в Грузию международным скандалом и позором для грузинских властей.

Ранее СМИ сообщили, что в Грузию из Украины не пустили и адвоката, который представляет интересы Саакашвили.