Байден заявил, что лучше Трампа справляется с коронавирусом

Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа из-за медленных темпов вакцинации и потери рабочих мест во время его президентства, сообщает РИА «Новости».

По словам Байдена, Трамп — первый президент за 90 лет, за года правления которого больше рабочих мест было потеряно, чем создано. «А мы всего за девять месяцев работы создали больше рабочих мест, чем любой президент в истории Америки за тот же период», — заявил он.

Президент отметил, что при Трампе, в чье президентство было разработаны вакцины от коронавируса и стартовала прививочная кампания, привились только 2 миллиона американцев, тогда как при нем - уже больше 190 миллионов.

Он добавил, что фондовый рынок, которым любил хвастаться Трамп, сейчас выше, чем когда-либо.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена за первые девять месяцев на посту главы государства упал настолько, что оказался ниже уровня поддержки любого другого американского лидера со времен Второй мировой войны.