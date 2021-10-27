Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Китай призвал США разорвать все контакты с Тайванем 06:02
Россияне оказались не готовы разрешить детям бросить школу ради киберспорта 06:00
Роскосмос планирует вывести на орбиту в 2024 году робота «Теледроида» 05:54
Макгрегор объяснил проблему «Манчестер Юнайтед» положением Сульшера... 05:50
В США рекомендовали вакцинацию коронавируса детям в возрасте 5-11 лет 05:44
Иммунолог Крючков предупредил о росте заболеваемости из-за поездок россиян... 05:32
Милохин рассказал, что ему дается на льду сложнее всего 05:30
Исследование показало, что россияне планируют провести нерабочие дни в Турции и... 05:28
Дети погибли в Хабаровском крае, провалившись под лед 05:24
Депутат Волынец посоветовал украинцам запасаться навозом из-за энергокризиса 05:12

Байден заявил, что лучше Трампа справляется с коронавирусом

close
100%
Reuters

Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа из-за медленных темпов вакцинации и потери рабочих мест во время его президентства, сообщает РИА «Новости».

По словам Байдена, Трамп — первый президент за 90 лет, за года правления которого больше рабочих мест было потеряно, чем создано. «А мы всего за девять месяцев работы создали больше рабочих мест, чем любой президент в истории Америки за тот же период», — заявил он.

Президент отметил, что при Трампе, в чье президентство было разработаны вакцины от коронавируса и стартовала прививочная кампания, привились только 2 миллиона американцев, тогда как при нем - уже больше 190 миллионов.

Он добавил, что фондовый рынок, которым любил хвастаться Трамп, сейчас выше, чем когда-либо.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена за первые девять месяцев на посту главы государства упал настолько, что оказался ниже уровня поддержки любого другого американского лидера со времен Второй мировой войны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях