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В Польше предложили удвоить численность армии из-за «имперских амбиций России»

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Czarek Sokolowski/AP

Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский представил план законопроекта «Об обороне отечества» из-за обострения международной ситуации вокруг страны. Об этом сообщает Associated Press.

Законопроект предусматривает увеличение оборонного бюджета и численности вооруженных сил Польши более чем вдвое — минимум до 250 тысяч военных и 50 тысяч резервистов. Качиньский объяснил необходимость нового закона опасным геополитическим положением Польши на фоне «имперских амбиций России» и миграционной войной с Белоруссией.

«Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом:« Если хочешь мира, готовься к войне », — заявил он.

Сообщается, что законопроект, который нуждается в одобрении парламента и президента, направлен на замену закона 1967 года, когда Польша была членом военного альянса Организации Варшавского договора. С 1999 года Польша является членом НАТО и регулярно упоминается как одна из немногих стран альянса, вкладывающих не менее 2% своего ВВП в оборону.

Ранее Ярослав Качиньский заявил, что Россия ведет гибридную войну против Польши.

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