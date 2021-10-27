Канцелярия премьера Судана подтвердила его возвращение домой

Канцелярия смещенного военными премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука подтвердила его возвращение в резиденцию, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня вечером (во вторник — Прим. ред.) премьер-министр Абдалла Хамдук и его супруга вернулись в их резиденцию в Хартуме под усиленной охраной», — говорится в заявлении канцелярии, опубликованном в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что глава правительства Судана Абдалла Хамдук вернулся домой спустя сутки после задержания.

25 октября военные увезли премьер-министра Судана в неизвестном направлении. До этого помещенный под домашний арест Хамдук призвал граждан страны выйти на улицы для защиты революции. Сообщалось, что военные оказывают давление на премьера, чтобы он заявил о поддержке госпереворота.

Помимо Хамдука, были также задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. В нескольких районах столицы Судана Хартуме отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В стране начались протесты, в результате которых погибли семь человек.

Отношения между гражданской и военной сторонами правительства Судана продолжали оставаться напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре прошлого года.