В МИД РФ заявили, что на Украине насчитывается около 10 мест дислокации военных НАТО

Официальной представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает заниматься милитаризацией Украины, на территории которой уже насчитывается порядка десяти мест дислокации военных альянса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что «нагнетание антироссийской истерии выгодно государствам альянса, которые прикрываются несуществующей угрозой со стороны России и ведут активное освоение Украины».

«<…> По различным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается порядка десяти мест дислокации натовских военнослужащих. В Очакове и Ильичевске строятся два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран альянса», — рассказала Захарова.

Она отметила, что таким образом происходит постепенная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России. Это не способствует стабильности на Украине и мирному урегулированию ситуации в Донбассе, подчеркнула Захарова.

Ранее итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявил, что НАТО пытается обострить отношения между Москвой и Киевом.