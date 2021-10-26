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В Кремле оценили решение Татарстана не упразднять должность президента

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Мнение парламента Татарстана законопроекта о наименовании глав субъектов является одним из многих. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в рамках работы по проекту закона к мнению каждого из российских субъектов относятся с уважением. По словам представителя Кремля, оно будет учитываться при продолжении работы над законопроектом.

При этом он указал, что такая оценка не является окончательным решением де-юре.

«Это именно мнение, которое высказано», — продолжил Песков.

Он назвал примечательным, что различные мнения высказываются во время рабочего процесса.

«Они все будут учитываться», — подчеркнул Песков.

Накануне парламент Татарстана отказался признавать законопроект, обязывающий ликвидировать должность президента республики.

Автором законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» помимо Крашенинникова выступает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Председатель комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству Альберт Хабибуллин, в свою очередь, заявил, что в республике не раз обсуждали этот законопроект. По мнению депутатов Госсовета Татарстана, проект закона «детально регламентирует формирование системы региональных органов государственной власти», однако у них возникли претензии к инициативе изменить должность главы региона. Парламентарии также выступили против участия федерального центра в формировании региональных органов исполнительной власти. Они полагают, что это противоречит Конституции РФ.

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