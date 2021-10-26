Вандалы свалили памятник Чапаеву под Полтавой

На Украине в Полтавской области неизвестные осквернили несколько советских памятников, передает «Страна». По информации издания, в городе Лубны вандалы уничтожили памятник Чапаеву, а в Лохвицах разбили монумент, посвященный комсомольцам. Более того, в селе Хорол также осквернили памятник советскому генералу Ивану Третьякову.

Предположительно все инциденты произошли ночью, в украинской полиции пока проверяют эту информацию. При этом памятник Чапаеву в Лубнах хотели снести еще в 2015 году на фоне запуска декоммунизации по всей Украине, но жителям удалось спасти объект за счет его переименования в «памятник Чапаевской дивизии».

Уничтожение, осквернение или же просто снос памятников с теми или иными символами советской эпохи не редкое дело на Украине. По сути, с момента запуска декоммунизации подобные инциденты происходят с завидной регулярностью не только руками вандалов, но и по решению местных властей.

Ранее сообщалось, что в Киеве снесли памятник дружбе с Москвой и призвали «убирать мусор», связанный с Россией.