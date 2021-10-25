Британские ультраправые начали рейды по отелям с афганцами из-за «мусульманского захвата Европы»

Британские ультраправые начали рейды по отелям с афганскими беженцами для записи роликов о «мусульманском захвате Европы». Об этом сообщает The Guardian.

В частности, речь идет о членах организации British First (англ. — «Британия превыше всего»). Они утверждают, что «обеспокоены ценой расселения афганских беженцев». По их мнению, новые волны мигрантов приведут к росту безработицы среди британцев.

Члены Britain First во главе с лидерами организации Полом Голдингом и Эшли Саймоном демонстрируют в своих роликах шикарные апартаменты гостиниц, в которых размещены беженцы из Афганистана. Утверждается, что ультраправые используют исламофобские нарративы вроде «мусульманского захвата Европы», намеренно изображая беженцев только как потенциальных террористов или сексуальных преступников.

Националисты также ищут самих приехавших, которых называют сугубо нелегальными иммигрантами, и задают им вопросы, ждут ли их дома. После этого к националистами обычно подходят сотрудники отелей, которые просят покинуть их территорию.

Ультраправые же из группировки Patriotic Alternative (англ. — «Патриотическая альтернатива») сопротивляются иным методом — они пишут запросы своим депутатам, указывая на минусы подобной политики.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Великобритании арестовали 22-летнего афганского беженца за изнасилование и убийство 13-летней девочки в Австрии.