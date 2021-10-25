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МИД: заявления минобороны ФРГ о сдерживании России показали незаинтересованность в диалоге

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РИА «Новости»

Заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России демонстрируют незаинтересованность в диалоге с Москвой по деэскалации отношений. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

Как отметили в ведомстве, Россия надеется, что в Германии найдутся руководители, «способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надежность наших вооруженных сил».

Ранее Министерство обороны Российской Федерации вызвало военного атташе Германии и вручило ей ноту в связи со словами руководителя минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по поводу ядерного сдерживания России. Представителю ФРГ указали, что «подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации».

До этого Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО стоит ясно продемонстрировать России готовность НАТО к военным действиям.

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