Клишас отреагировал на отказ парламента Татарстана переименовать должность президента республики

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас после отказа парламента Татарстана переименовать должность президента республики в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

«Моя позиция изложена во внесенном в Думу законе. Она не поменялась», — сказал он.

Ранее парламент Татарстана отказался признавать законопроект, обязывающий ликвидировать должность президента республики. Решение было принято в ходе заседания Госсовета республики.

Автором законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» помимо Клишаса выступает глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Председатель комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству Альберт Хабибуллин, в свою очередь, заявил, что в республике не раз обсуждали этот законопроект. По мнению депутатов Госсовета Татарстана, проект закона «детально регламентирует формирование системы региональных органов государственной власти», однако у них возникли претензии к инициативе изменить должность главы региона. Парламентарии также выступили против участия федерального центра в формировании региональных органов исполнительной власти. Они полагают, что это противоречит Конституции РФ