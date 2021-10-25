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В Киеве заявили, что могут направить ракеты на Москву

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Алексей Арестович/Facebook

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев работает над своей ракетной программой, а действия российских властей ведут к тому, что новые ракеты в обозримом времени в качестве паритета будут направлены на Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы», — заявил Арестович.

По его словам, военнослужащие НАТО в рамках учебных миссий уже находятся на территории страны. Арестович также предсказал «конец России» в случае нападения на Украину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конституция Украины запрещает размещать на территории государства иностранные военные базы, «но учебные центры никто не запрещает», а под этим видом страны НАТО «могут все что угодно разместить».

До этого российский лидер заявил, что если Киев войдет в НАТО, подлетное время ракет альянса до Москвы сократится до 7-10 минут.

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