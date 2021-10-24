Посольство США: россияне могут подать заявления на неиммиграционные визы в любой стране

Пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в посольствах и консульствах США любой страны. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Мы сообщили на нашем сайте, что граждане РФ могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Это продолжается уже довольно продолжительное время», — сказал он.

Дипломатическая напряженность складывается в отношениях двух стран не первый год. Генконсульство США в Санкт-Петербурге прекратило свою работу весной 2018 года на фоне скандала с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Вашингтон тогда объявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства России в Сиэтле. МИД РФ в ответ принял зеркальные меры.

Ограничение деятельности диппредставительств продолжилось в 2021 году. 30 апреля американское посольство объявило о сокращении консульских услуг: с 12 мая их оказывают только в экстренном порядке гражданам США. Посольство также ограниченно выдает иммиграционные визы.