Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Отец оператора, погибшей на съемках фильма «Раст», не винит Болдуина в ее смерти 15:27
Напугавший жителей Ярцева мужчина ходил с игрушечным оружием 15:24
Хабиб рассказал о переживаниях за судьбу Емельяненко в бою с Джонсоном 15:20
На 73-м году жизни скончался режиссер Александр Рогожкин 15:07
Александр Емельяненко поздравил брата Федора с победой на турнире Bellator 269 15:00
Шойгу рассказал, что согревало Путина в тайге ночью 14:59
Шойгу рассказал, как Путин готовился к одной из экспедиций 14:57
Москвичам спрогнозировали теплый конец октября 14:45
Теннисистка Александрова проиграла в финале Кубка Кремля 14:44
В МИД назвали процедуру получения американских виз россиянами «садизмом» 14:42

В Кремле заявили, что речь Путина на «Валдае» не была конфронтационной

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай» не говорил о конфронтации с западными странами на почве ценностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, президент хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать, но не допустит поучений со стороны Запада.

«С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», — пояснил пресс-секретарь Путина.

Ранее Песков отмечал, что речь президента России на Валдайском форуме не должна отразиться на отношениях со странами Запада, так как «Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы».

Во время выступления на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что в период мирового переустройства, исход которого пока еще не ясен, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения, которая не позволяет допустить хаос. Он также подверг критике ряд западных государства, в том числе в связи с ситуацией, когда детям внушают мысль, что они сами могут определить свой пол.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях