В Кремле заявили, что речь Путина на «Валдае» не была конфронтационной

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай» не говорил о конфронтации с западными странами на почве ценностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, президент хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать, но не допустит поучений со стороны Запада.

«С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», — пояснил пресс-секретарь Путина.

Ранее Песков отмечал, что речь президента России на Валдайском форуме не должна отразиться на отношениях со странами Запада, так как «Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы».

Во время выступления на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что в период мирового переустройства, исход которого пока еще не ясен, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения, которая не позволяет допустить хаос. Он также подверг критике ряд западных государства, в том числе в связи с ситуацией, когда детям внушают мысль, что они сами могут определить свой пол.