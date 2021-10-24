Стивен Сигал заявил, что поможет «починить» отношения России и Японии

Голливудский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, на YouTube-канале «Соловьев Live» высказался об отношениях между РФ и Японией.

«Больно слышать, что наши отношения с Японией рушатся. Мне очень нравится Япония и надеюсь, всю эту ситуацию можно будет «починить». В скором времени собираюсь туда поехать и встретиться с премьер-министром. И собираюсь усердно работать, чтобы прояснить эту странную ситуацию между Японией и Россией. В российском правительстве есть много людей, которые хорошо относятся к Японии, японцы хорошо относятся к России. Между странами есть настоящая любовь, и это основа для диалога», — сказал Сигал.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.