Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Создатели сериалов в США начали отказываться от оружия после выстрела Болдуина 01:27
Тактаров рассказал, что его расстраивает в победе Емельяненко над Джонсоном 01:24
Tesla подняла цены на флагманские модели своих автомобилей 01:19
Федор Емельяненко отреагировал на слова Хабиба о его победе над Джонсоном 01:12
В Колумбии задержали главу крупнейшего наркокартеля страны 01:08
Рейтинг Байдена рекордно упал 00:59
Цзю о победе Емельяненко: он давно доказал, что лучший в истории 00:58
В США раскрыли количество афганских беженцев на своих военных базах 00:52
Глава Bellator заявил, что он в восторге от победы Емельяненко над Джонсоном 00:37
В МИД осудили провокационные действия властей Косово 00:30

Стивен Сигал заявил, что поможет «починить» отношения России и Японии

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Голливудский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, на YouTube-канале «Соловьев Live» высказался об отношениях между РФ и Японией.

«Больно слышать, что наши отношения с Японией рушатся. Мне очень нравится Япония и надеюсь, всю эту ситуацию можно будет «починить». В скором времени собираюсь туда поехать и встретиться с премьер-министром. И собираюсь усердно работать, чтобы прояснить эту странную ситуацию между Японией и Россией. В российском правительстве есть много людей, которые хорошо относятся к Японии, японцы хорошо относятся к России. Между странами есть настоящая любовь, и это основа для диалога», — сказал Сигал.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Все новости на тему:
Россия — Япония
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях