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В МИД осудили провокационные действия властей Косово

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала действия властей непризнанной Республики Косово, которые объявили двух российских дипломатов персонами нон-грата.

«Самопровозглашенные «власти Косово» и стоящие за ними силы не прекращают осуществлять провокационную
деятельность в отношении российских дипломатов в Республике Сербия. Как только сотрудники приштинской Канцелярии Посольства России в Сербии покинули территорию Косово, тут же была организована новая провокация — осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244», — пишет Захарова.

Захарова указала, что Россия не меняла свою позицию по непризнанию самопровозглашенной Республики Косово.

Ранее Мария Захарова заявила, что решение Косово по российским дипломатам не влияет на их правовой статус.

Объявление российских дипломатов «персонами нон грата» президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи объяснила их «вредной деятельностью, которая нарушила национальную безопасность и конституционной строй республики».

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