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Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию

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Пресс-служба Минобороны РФ

Редакционная коллегия газеты Washington Post опубликовала статью, в которой рассказала об особенностях гиперзвукового оружия, разрабатываемого РФ и КНР, и призвала Белый дом сесть за стол переговоров с Москвой и Пекином.

В тексте говорится, что гиперзвуковые ракеты значительно медленнее баллистических — 6 тыс. км/ч против 24 тыс. км/ч. Преимущество гиперзвуковых снарядов заключается в том, что они «движутся по более низкой траектории и способны маневрировать».

Авторы предполагают, что новое вооружение может изменить тактику ведения войны. По их словам, гиперзвуковые ракеты подталкивают военных к нанесению ударов без предупреждения.

WP отмечает, что гиперзвуковое оружие стало ответом России и Китая на развернутую на Аляске и в Калифорнии систему ПРО, которая, как заявляли американские власти, была развернута в ответ на угрозу из Северной Кореи.

В заключение журналисты призывают Соединенные Штаты привлечь к переговорам по контролю над вооружениями Китай и не допустить выхода из них России.

Ранее министерство обороны США подтвердило срыв и отсрочку испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем.

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