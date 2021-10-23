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Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови

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Valentyn Ogirenko/Reuters

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили резко ухудшилось самочувствие на фоне голодовки и ему потребовалось переливание крови. Об этом »Sputnik Грузия» сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе.

Он отметил, что процедура проходила фактически в полевых условиях, так как медицинский кабинет в тюрьме не предназначен для подобных процедур.

«У него один параметр очень плохой, и мы сделали ему переливание. Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока все хорошо», — рассказал медик.

Кипшидзе добавил, что, по его мнению, Саакашвили нуждается в лечении в клинике вне тюрьмы.

Экс-президента Грузии задержали 1 октября по возвращении в Тбилиси. В этот же день он объявил голодовку.

В Грузии политик заочно признан виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении полномочий, когда он занимал пост главы государства, он также фигурирует в делах об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры обжалованию не подлежат.

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