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Kurier: экс-генсека МИД Австрии заподозрили в утечке формулы «Новичка»

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Бывший генеральный секретарь МИД Австрии и посол республики в Индонезии Йоханнес Петерлик отстранен от дипломатической службы по подозрению в злоупотреблении полномочиями и причастности к утечке секретной документации из одного из австрийских министерств — формулы вещества «Новичок». Об этом сообщает газета Kurier.

Издание утверждает, что секретный документ мог попасть в руки бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека, который находится в международном розыске.

Из-за возможного раскрытия конфиденциальных документов о «Новичке» , МИД и Министерство экономики и обороны Австрии возбудили уголовные дела еще в июле 2021 года.

По данным Австрийского агентства печати, МИД Австрии не дает комментарии по этому делу, а прокуратура Вены проводит закрытое следствие, не разглашая его детали.

Ранее полпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что (ОЗХО) вместе с другими европейскими странами корректируют и скрывают данные, связанные с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

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