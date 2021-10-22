В ЕС заявили, что Россия использует газ как «политическое оружие»

Лидер «Европейской народной партии» (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что Россия якобы использует поставки газа в ЕС в качестве «политического оружия». Об этом он рассказал в интервью изданию Spiegel.

Вебер отметил, увеличение объемов поставок газа в Европу может быть связано с новым трубопроводом. При этом подчеркнул, что разрешение на ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию вряд ли возможно, «если российское руководство не готово к сотрудничеству и расширению объемов поставок».

«Очевидно, что Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия», — утверждает Манфред.

Ранее лидер ЕНП заявил, что для снижения зависимости от российских поставок газа Евросоюз должен вкладываться в сжиженный природный газ. По словам Манфреда, Россия плохо относится к Европе, а цены на газ являются одним из способов давления. Несмотря на то, что российская сторона выполняет все свои обязательства по договорам, этим инструментом она с легкостью может воспользоваться.

Он также отметил, что Европе необходимо побыстрее избавится от ископаемых источников энергии и как можно быстрее переходить на возобновляемые источники.