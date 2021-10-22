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Лавров пошутил о позиции Украины по минским соглашениям

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя встречу МИД по Донбассу в формате «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина), пошутил, приведя пример с артистами, пишет РИА «Новости».

«Если речь идет о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и тем самым сказать, «вот видите, как мы стараемся», — это одно. Но даже в известном «Квартале-95» артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей, они разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику. Так вот публика ожидает выполнения Минских договоренностей», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. По его словам, российский лидер объяснил им неадекватность призывов официального Киева созвать новый саммит в «нормандском формате» при том, что Украина не выполняет прошлые договоренности.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате и надеется на встречу «нормандской четверки» в составе Германии, России, Украины и Франции.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров отказался комментировать это заявление президента Украины, назвав его «потоком сознания».

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